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Uyuşturucu baronu Çetinkaya ile birlikte yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Uyuşturucu baronu Çetinkaya ile birlikte yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı
Uyuşturucu baronu Çetinkaya ile birlikte yakalanan 5 kişiden 2'si tutuklandı

“Uyuşturucu ticareti” suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya ile birlikte yakalanan 5 kişiden 2’si tutuklandı.

“Uyuşturucu ticareti” suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya düzenlenen operasyonla Sarıyer'de saklandığı evde yanında bulunan 5 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilmişti.
Konuya ilişkin devam eden çalışmalarda yakalanan 5 kişiden Y.D. ve E.Ö. isimli 2 şahıs tutuklandı. İçlerinde Fizyoterapist olan A.Ö. isimli şahsında bulunduğu toplamda 3 şahıs ise yurtdışı çıkış yasağı alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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