Uyuşturucu bir ailenin hayatını alt üst etti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 64 yaşındaki Yıldız Şikak'ın eşi iddiaya göre yaklaşık 5 yıl önce uyuşturucu ve alkol batağına saplandı. Eşini bu bataktan kurtarmaya çalışan kadın, bir dönem öğretmenlik de yapan oğlunun da uyuşturucu kullandığını öğrenince yıkıldı.

Bir yandan eşi ve oğlunu uyuşturucu illetinden kurtarmaya çalışan kadın, diğer yandan tek başına evini geçindirmek için mücadele vermeye başladı. Yaşı ve buna bağlı gelişen hastalıklar nedeniyle çalışamayacak duruma gelen kadın, tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Yıkık ve dökük olan toprak evde su ve elektrik de bulunmuyor. Uyuşturucu krizine giren oğlunun kendisine ve eşine zarar verdiğini iddia eden Şikak, çoğu zaman geceyi parklarda geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

Ahmet Atan



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