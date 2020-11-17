Uyuşturucu çeyiz sandığından çıktı

Manavgat'ta bazı kişilerin gençlere uyuşturucu madde sattığına yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda, Sarılar Mahallesi'nde yaşayan C.Y.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda dün gece C.Y'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli C.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada, çeyiz sandığı içerisindeki bölmeye gizlenmiş vaziyette 6 paket satışa hazır halde 46 gram kristal olarak bilinen metamfetamin uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Evli ve 2 çocuğu olduğu belirtilen şüpheli C.Y. jandarma tarafından ‘uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan gözaltına alındı.

C.Y.'nin yapılan kimlik sorgusunda, çeşitli suçlardan toplam 30 kaydının bulunduğu ve en son 24 Ocak 2020 tarihinde ‘organize suç örgütü kurmak' suçundan jandarma tarafından gözaltına alındığı ve sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandığı belirtildi.