Uyuşturucu etkisindeki genç ortalığı birbirine kattı

Olay, öğle saatlerinde Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu etkisinde olan bir genç, trafikte seyreden Yılmaz Demir idaresindeki 35 T 5271 plakalı ticari taksiye saldırdı. Olayın şokunu yaşayan taksi şoförü, trafiğin yoğunluğu sebebiyle uzaklaşamadı. Kısa süre sonra taksiye vurmaya başlayan genç, hem kendine hem de araca zarar verdi. Çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırmayan şahıs aracın üzerine çıkarken, arabanın parçalarını vatandaşların üzerine attı. Ardından aşağıya inen genç, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Şahıs polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

Tolga Tahçı