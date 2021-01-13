Uyuşturucu haplar 'Takip'ten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre, A.M.R. isimli yabancı uyruklu bir kişinin piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu hap süreceği bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsın Orhangazi ilçesindeki ikametine sabaha karşı baskın yaptı.

Şüpheli şahsı etkisiz hale getiren ekipler jandarma narkotik köpeği Takip ile birlikte evde yaptıkları aramada, yastık içerisine gizlenmiş Bin 821 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. A.M.R. isimli şüpheli şahıs, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Musa Öztürk