Uyuşturucu için evin tuvaletine düzenek kurmuş

Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.G.K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın evine yapılan aramada ise evinin tuvaletini uyuşturucu yetiştirmek için sera haline getirdiği belirlenirken, tuvalet içerisinde Hint keneviri yetiştirme düzeneği, vantilatör, nem ölçüm cihazı, termometre, mekanik zaman saati ile saksı içerisinde 2 kök Hint keneviri ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

M.G.K. hakkında 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.