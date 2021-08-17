Uyuşturucu kaçakçısı sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından yakalandı

İspanya'da geçtiğimiz pazar günü tekne ile güvenlik güçlerinden kaçan uyuşturucu kaçakçıları, Granada şehrindeki Melicena sahiline çıkarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Sahilde bulunan 1 kişiye çarparak kıyıya çıkan uyuşturucu kaçakçıları, tekneden inerek hızlıca kayalıklara doğru koşmaya başladı. Durumdan şüphelenen sahildeki vatandaşlar ise, tekneden inen 2 kişiden 1'ini yakaladı. Vatandaşlar yakaladıkları kaçakçıyı, Sivil Muhafız ekiplerine teslim ederken, kayalıklara doğru koşarak uzaklaşan diğer kaçakçı ise yakınlardaki bir devriye ekibi tarafından yakalandı.

Yetkililer, kaçakçıların kullandığı teknede 25 paket halinde yaklaşık olarak 800 kilogram esrar bulunduğunu aktardı.

Saim Sevinç