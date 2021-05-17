Uyuşturucu madde kullanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi



5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık T.T., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemede, Cumhuriyet savcısı tutuklu sanık hakkında 'kullanmak için uyuşturucu madde almak, bulundurmak' suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyetine kendini savunan sanık T.T., "Uyuşturucuyu psikolojik sorunlardan dolayı kullandım. Bir daha kullanmayacağım. Sizden bir şans daha istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık T.T.'ye 'kullanmak için uyuşturucu madde almak, bulundurmak' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Mükremin Kaya

