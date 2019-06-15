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Uyuşturucu maddeyle yakalandı, 'Biz satmıyoruz' dedi

Uyuşturucu maddeyle yakalandı, 'Biz satmıyoruz' dedi
Uyuşturucu maddeyle yakalandı, 'Biz satmıyoruz' dedi

Bursa'da hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen şahıs arkadaşı ile birlikte dağ manzarası izlerken yakalandı. Araçlarında yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilen şahıslar polise, "Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış, burası çok sessiz bir yer, beni nasıl buldunuz" dedi.

Uyuşturucu maddeyle yakalandı, 'Biz satmıyoruz' dedi - Tıkla İzle

Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, daha önce birçok suça karışan ve cezaevinden firar eden Gökhan Ş. isimli şahsın Uludağ yolunda bir araçta olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu ihbarın olduğu bölgeye giden ekipler Gökhan Ş. ile arkadaşı Ahmet U.'yu arabanın içinde uyurken yakaladı.

5 ayrı suç kaydı olan, hakkında kesinleşmiş 9 ay hapis cezası olan Gökhan Ş. ile Ahmet U. gözaltına alındı.
Polisleri karşısında görünce neye uğradığını şaşıran Gökhan Ş. ekiplere "Kaderimizde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış, burası çok sessiz bir yer, beni nasıl buldunuz" dedi.

Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, 3 ecstasy hap, 12 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve başka kişilerin adına düzenlenen 2 sahte kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilirken basın mensuplarına "Biz satmıyoruz" diyen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Derya Evren

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