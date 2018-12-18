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Uyuşturucu operasyonunda 4 satıcı tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 4 satıcı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 4 satıcı tutuklandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri 1 araçta arama yaptı. Durdurulan araçta 56 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapan araçtaki 4 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre yaklaşan yılbaşında satmak üzere uyuşturucu madde getirileceği istihbaaratı üzerine Balıkesir'in Halalca mahallesinde jandarma ekipleri adli makamlardan aldığı arama kararına istinaden 10 plakalı aracı durdurarak yaptığı aramada 560 adet sentetik hap ele geçirdi.

Otomobil içinde bulunan S.Ç., H.Y., A.A. ve H.Y. gözaltına alınarak yapılan sorgulamasından sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir Kapalı Cezaevine gönderildi. Soruşturma sırasında verilen isimler için alınan arama kararına istinaden Karamanköy'de jandarma ekipleri İ.Ş. ve F.İ.nin evlerinde yaptığı aramada 8 adet ectasy hap yakaladı. Adli makamların talimatıyla İ.Ş. ve F.İ. hakkında yasal işlem yapıldı. 

Hüseyin Tokmak 

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