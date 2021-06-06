Uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçuna ilişkin, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren çalışmalar doğrultusunda 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik Dededağ Mahallesi'ndeki 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte 126 gram bonzai, 7 gram kenevir tohumu, 2 kök kenevir bitkisi, 5 adet sentetik ecza hap, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 530 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan F.E., V.D., O.A., Y.Ş., M.K., R.Ç, Ü.G. ve A.K. tutuklanırken, M.B.'ye ev hapsi, T.Ç., S.Ö. ve M.D.'ye de adli kontrol verildi.

Ahmet Şükrü Uluçay

