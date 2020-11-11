İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis

Uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis
Uyuşturucu sanığına 10 yıl hapis

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan bir kişiye, 10 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bugün Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık S.K. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede son sözü sorulan S.K., beraatını istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda S.K.'ya 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Ali Göç
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.