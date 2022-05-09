İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu hap satarken suçüstü yakalanan yabancı uyruklu genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satarken yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hülya Ç. adlı kadına uyuşturucu hap sattığı iddia edilen yabancı uyruklu Abdullah T.A.A.'yı (23) suçüstü yakaladı. Hülya Ç. adlı kadından 5 adet sentetik ceza ala ele geçirildi.

Yabancı uyruklu gencin evinde de yapılan aramada 1 adet hassas terazi ve bir miktar metamfetamin adlı uyuşturucu elde edildi. Gözaltına alınan Abdullah T.A.A. kendini savunarak, "Hülya Ç.'ye 5 adet hapı ben verdim ancak para almadım. Bu hapları sırtım ağrıdığı için yurt dışından almıştım. Evimde ele geçen metamfetamin maddesi bana ait değil. Hassas teraziyi de kendim vücut geliştirme sporu ile uğraşıyorum. Aldığım besinleri bu terazi ile ölçerek tüketiyorum. 3 gün önce katıldığım bir düğünde bana sigara ikram ettiler. Bu sigarada metamfetamin varmış. Bu yüzden idrarımda kalıntı çıkmış olabilir. Kimseye uyuşturucu satmadım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Abdullah T.A.A., mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay
 

İLGİLİ HABER
Başkalede 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi Başkale’de 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İLGİLİ HABER
İstanbulda “Gargamel” lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı İstanbul’da “Gargamel” lakaplı uyuşturucu taciri yakalandı
İLGİLİ HABER
Kolombiya uyuşturucu satıcısı Otonieli ABDye iade etti Kolombiya uyuşturucu satıcısı Otoniel'i ABD'ye iade etti
İLGİLİ HABER
Ev değil, uyuşturucu imalathanesi Ev değil, uyuşturucu imalathanesi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.