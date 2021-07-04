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Uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Uyuşturucu satıcılarına geçit yok
Uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda Hoşnudiye Mahallesi'nde ekipler şüphelendikleri M.D.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 62,31 gram metamfetamin maddesi, 9,77 gram esrar maddesi, 5 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek ele geçirildi.

Hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem yapılan M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahadır Turgut
 

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