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Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon

Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon
Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon

Adana’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti helikopter destekli operasyon - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile 22 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel harekat timleri, söz konusu şahısların evlerinin çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis helikopteri ise yapılan eş zamanlı baskınlar sırasında operasyonahavadan destek verdi.

Süleyman Cenk İdaye
 

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