Uyuşturucu satıcısı hükümlüler yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Metin O. ile 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Nihat B.'nin yerini belirledi. Polis eş zamanlı olarak Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay ve Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ne operasyon yaptı. Hükümlüler saklandıkları evlerde yakalandı. Emniyete getirilerek işlemleri tamamlanan hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

