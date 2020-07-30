İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satıcısı hükümlüler yakalandı

Uyuşturucu satıcısı hükümlüler yakalandı
Uyuşturucu satıcısı hükümlüler yakalandı

Adana’da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay ve 3 yıl 1 ay hapis cezası alan iki hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Metin O. ile 3 yıl 1 ay hapis cezası alan Nihat B.'nin yerini belirledi. Polis eş zamanlı olarak Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay ve Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ne operasyon yaptı. Hükümlüler saklandıkları evlerde yakalandı. Emniyete getirilerek işlemleri tamamlanan hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.