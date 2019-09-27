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Uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şahıs serbest

Uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şahıs serbest
Uyuşturucu satmaktan gözaltına alınan şahıs serbest

Samsun'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyu sattığı iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.Y. ile ilgili yaptıkları takipte, söz konusu şahıs ile teması görülen 3 kişiden 2 paket halinde 2,96 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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