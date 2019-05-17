Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli: 'Müzisyenim, saksafon çalıyorum'

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali A. isimli bir şahsın merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesinde uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisler, Ali A.'yı başka bir kişiye uyuşturucu hap satarken suçüstü yakaladı.

Ali A.'nın üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne çıkarılan Ali A. saksafon sanatçısı olduğunu uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.

Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

