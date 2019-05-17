İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli: 'Müzisyenim, saksafon çalıyorum'

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli: 'Müzisyenim, saksafon çalıyorum'
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli: 'Müzisyenim, saksafon çalıyorum'

Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan saksafon sanatçısı olduğunu söyleyen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ali A. isimli bir şahsın merkez Yüreğir ilçesi, PTT Evleri Mahallesinde uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polisler, Ali A.'yı başka bir kişiye uyuşturucu hap satarken suçüstü yakaladı.
Ali A.'nın üzerinde yapılan aramada 9 uyuşturucu hap bulundu. Emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolüne çıkarılan Ali A. saksafon sanatçısı olduğunu uyuşturucu satmadığını ileri sürdü.
Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Şeftali kebabı Nasıl yapılır? Şeftali kebabı tarifi

Şeftali kebabı tarifi... Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.