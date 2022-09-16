Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, sabah erken saatlerde Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'e İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirecekleri bilgisine ulaştı. Sevkiyat için tedbirleri alan ekipler, şüpheli aracı Aydın il merkezi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan şüpheli A.S. ile eşi G.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi G.S. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uğur Eser