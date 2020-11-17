İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu sevkiyatına polisler geçit vermedi

Uyuşturucu sevkiyatına polisler geçit vermedi
Uyuşturucu sevkiyatına polisler geçit vermedi

Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılar Düzce Polisini geçemedi. Yapılan operasyonda 1 kilo 765 gram esrar ele geçirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 kilo 765 gram esrar yakalandığı bildirildi. Yapılan açıklamada “Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; ilimiz üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüpheli 2 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalanmıştır. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve içerisinde bulunduğu araçta yapılan aramada 1765 gram Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli iki şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edilmiş 1 şüpheli Adli Kontrol Şartı ile serbest kalmış, 1 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

Ali Yıldız
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.