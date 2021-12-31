Uyuşturucu taciri anne-kız, ortak operasyonla yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında F.S. isimli kadın ve kızı Ş.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ikamete operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramalarda 30 gram metamfetamin maddesi, 845 gram bonzai maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet pompalı tabir edilen tüfek bulundu.

Bulunan materyallere el konulurken, anne ve kızı da uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alınarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ali Göç

