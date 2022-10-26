Uyuşturucu taciri bazanın altında yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenlediği uyuşturucu operasyonları ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 6 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Evi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan bazaları kontrol eden ekipler, bazayı kaldırdıklarında şüpheli bir kişinin saklandığını tespit etti.

Ali Göç

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