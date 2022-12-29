Uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 20 Aralık günü İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu maddeleri Düzce'ye getirerek ticaretini yapan F.T., S.T., F.G., H.D., O.T., M.K. ve Ö.B. isimli 7 şahıs yapılan operasyon ile yakalanmıştı. Yakalanan şahıslarla birlikte 1 kilo 56 gram metamfetamin, 161 adet extacy hap, 20 gram bonzai, 10 adet sentetik ecza hap, 12 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 52 fişek ele geçirilmişti. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklandılar.
Ali Yıldız
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