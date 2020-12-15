Uyuşturucu tacirinin yöntemi bu kadarına da pes dedirtti

Denizli'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahsı durduran polis ekipleri, durumundan şüphelendi.

Yapılan üst aramasında uyuşturucu maddelerin çıktığı yer ise akıllara durgunluk getirdi. Şüphelinin maskesini zula olarak kullanması bu kadarına da pes dedirtti. Maskenin içine gizlediği eroin ile yakalanan şüpheli, itirafta bulunarak, satmaya gittiğini söyledi. Uyuşturucu tacirinin evinde ve yüzündeki maskenin içerisinde 7 paketlenmiş eroin, 4 gram eroin ve 4 adet reçete ile verilen ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri emniyetteki ifadesinin ardında sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.