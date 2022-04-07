Uyuşturucu tacirlerine jandarmadan operasyon

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timi ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü narkotik madde arama köpeğiyle uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

C.A. (32) ve Y.A (34) ikametlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde kullanma aparatıyla beraber toplam ağırlığı 56,63 gram metamfetamin, satış için hazırlanmış kağıda sarılı 5,05 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 400 TL ve hassas terazi ele geçirildi.

2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken, şüphelilerin karakoldaki işlemlerine devam ediliyor.