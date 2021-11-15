Uyuşturucu tacirlerinin en gizli bölmeleri bile tek tek tespit ediliyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir hafta içerisinde düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 154 gram metamfetamin, 936 gram eroin, 261 gram esrar, 113 gram sentetik kannabinoid, 217 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 4 adet hassas terazi ve 3 adet tabanca da bulan ekipler, toplam 367 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler, baskın yaptığı adreslerde ve gözaltına aldığı şahısların üzerinde didik didik arama yaptı. Ekipler aramalarda akla gelmeyecek yerlere gizlenen uyuşturucuların yerini bile tek tek tespit ediyor.

Giydiği hırkanın içerisine uyuşturucu gizlemiş

Ekipler, baskın yaptığı bir evde bulunan sırt çantasına gizlenmiş uyuşturucu bulurken, bir başka evde ise uyuşturucunun banyonun tavan arasında gizlendiğini tespit etti.

Girdiği adreslerde teknolojik arama yöntemlerini de kullanan ekipler, bir başka adreste ise elektrik kabloların toplandığı buat içerisindeki uyuşturucuyu yakaladı.

17 kişi tutuklandı

Ekipler, tespit ettiği uyuşturucu maddeleri imha etmek üzere el koydu. Operasyonlar kapsamında ekiplerin işlem yaptığı 367 şahıstan 350'si serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 17 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.