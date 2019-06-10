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Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın kamerada

Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın kamerada
Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın kamerada

Narkotik polisi, İstanbul'da uyuşturucu serasına dönüştürülen villalara operasyon düzenlendi. Villalarda yüzlerce kök Hint keneviri ele geçirilirken, araçlarda yapılar aramalarda ise 70 kilo eroin ve 20 kilo kokain yakalandı.

Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 29 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasında Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde villalara peş peşe baskınlar düzenlendi.

Villa ‘uyuşturucu serası'na çevrilmiş 

Villaların bodrum ve bahçe katında yapılan aramalarda özel teknolojiyle kurulan sistemle yetiştirilmiş daralı ağırlığı 250 kiloyu bulan 980 kök Hint keneviri ele geçirilirken, villaların ‘sera' olarak tasarlanan bölmelerinde uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ile kenevir üretiminde kullanılan saksı ve malzemeler ele geçirildi.

Uyuşturucuyu deodorant kutusuna gizlemişler 

Polisin düzenlediği bir başka operasyonda ise aralarında tır ve yabancı plakalı taşıtların da olduğu araçların gizli bölmelerinde 70 kilo eroin ve 20 kilo kokain ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin, eroin ve kokain gibi maddeleri koltuk altı deodorantı kutularına gizleyerek pazarlamaları görenleri hayrete düşürdü.
Operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen çok sayıda şüpheli yakalandı.  

Sadık Kahraman
 

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