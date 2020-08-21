İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticareti için Çeşme'ye gelen 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti için Çeşme'ye gelen 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu ticareti için Çeşme'ye gelen 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesine uyuşturucu ticareti yapmak için ilçeye geldiği tespit edilen şahıslar yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, F.V., K.D. ve B.Ş. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yapmak için ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, yeri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şahısların kullandığı araç içerisinden 135 gram esrar ve konakladıkları otel odasından uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi, parçalanmış halde şeffaf poşetler ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının talimatıyla emniyet güçleri 3 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.V. ve K.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ali İhsan Çiftçi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.