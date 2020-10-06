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Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama

Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama
Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığına dair istihbari bilgiler bulunan A.T.'yi gözaltına aldı. A.T.'nin oturduğu apartmanda yapılan aramada 12 paket halinde 32,34 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muhammer Ay
 

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