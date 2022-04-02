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Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin yapmış oldukları takip sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen İ.K. ve F.K. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şahıslar üzerinde yapılan arama sonucu 15.44 gram metamfetamin, 6.63 gram eroin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiş ve şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Emniyette işlemleri tamamlanan ve Besni Adliyesine sevk edilen şahıslardan F.K., isimli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken İ.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Ramazan Kuyu
 

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