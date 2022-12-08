Uyuşturucu ticareti yapmak istemeyince başına gelmeyen kalmadı

İddiaya göre, A.A. ve B.Y. isimli şahıslar, M.D.'ye uyuşturucu ticareti yapması için teklifte bulundu. Teklifi kabul etmeyince darp edilen, telefonu ve bir miktar parası çalınan M.D., polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.A. ve B.Y. suçlamaları kabul etmeyerek, aralarında borç meselesi olduğunu söyledi. İfadeleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fehime Kartal

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