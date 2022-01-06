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Uyuşturucu ticaretinden 2 şahıs tutuklandı

Uyuşturucu ticaretinden 2 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu ticaretinden 2 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Adıyaman'da torbacılık yaptıkları ve madde bağımlısı şahıslara uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen C.K., ve İ.Y., isimli şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapılmıştı.

Her iki şahsın adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonlarda 3 gram metamfetamin maddesi, 1 paket alüminyum folyo, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiş şahıslar ise gözaltına alınmıştı. Her iki şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından sevk edildikleri Adıyaman Adliyesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

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