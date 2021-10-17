Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen B.K.'yi takibe aldı. B.K. narkotik polisi tarafından 5,79 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ile yakalandı. Soruşturmanın devamında şahsa ait adreste yapılan aramada, 4 paket halinde 13,21 gram esrar maddesi, 0,28 gram metamfetamin maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 2 adet bong çubuğu ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay