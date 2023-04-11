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Uyuşturucu ticaretinden kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı
Uyuşturucu ticaretinden kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan, hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Ç. İstanbul'da yakalandı.

Uyuşturucu ticaretinden kırmızı bültenle aranıyordu, İstanbul’da yakalandı - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimi ve İstihbarat Başkanlığının gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri Ürfi Ç. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde saklandığı adreste TEM ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyon sonucunda yakalandı.

Musa Enes Aksakal
 

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