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Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: 'Çek abi daha güzel çek'

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: 'Çek abi daha güzel çek'
Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: 'Çek abi daha güzel çek'

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan genç, adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" dedi.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan gençten gazeteciye: 'Çek abi daha güzel çek' - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yaptığı bilgisi edinilen 29 yaşındaki E.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. E.A.'nın üzerinde bir miktar bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.A.'nın adliye çıkışı cezaevine giderken görüntüsünü çeken gazeteciye, "Çek abi çek, daha güzel çek" demesi dikkat çekti.

Muhammer Ay

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