İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Uyuşturucu ticaretine tutuklama
Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi ile İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri toplam 12 şahsa 6 paket halinde 9,70 gram bonzai maddesi sattığı tespit edilen Ö.D., F.K. ve S.B.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 15,06 gram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.K. mahkemece tutuklanırken, Ö.D. ve S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Muhammer Ay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.