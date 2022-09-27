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Uyuşturucularla yakalandı, ağlayıp 'Uyuşturucuyla alakam yok' dedi

Uyuşturucularla yakalandı, ağlayıp 'Uyuşturucuyla alakam yok' dedi
Uyuşturucularla yakalandı, ağlayıp 'Uyuşturucuyla alakam yok' dedi

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde ve sürücünün üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, önce oturup ağlayan sürücü bir süre sonra “Ticaretini yapmıyorum, uyuşturucuyla alakam yok” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Uyuşturucularla yakalandı, ağlayıp 'Uyuşturucuyla alakam yok' dedi - Tıkla İzle

Olay Hacı Hasanlı Mahallesi, Kalealtı Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve mahalle çarşı bekçileri durumundan şüphelendikleri 68 BR 691 plakalı otomobile 'Dur' ihtarında bulundu. Uygulama noktasında durdurulan araç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve bekçiler tarafından didik didik arandı. Araçta yapılan aramalarda 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, sürücü Emin Volkan G.'nin (38) üzerinde yapılan aramada ise 43 adet çeşitli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yasin Can - Yavuz Akkan
 

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