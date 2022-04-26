Uyuşturucunun etkisindeydi: Annesinin haber verdiği polisleri görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı

Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahalle Şehit Ekrem Bayramoğlu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan 25 yaşındaki B.B. annesi ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrasında kendisini odaya kilitleyen genç, adeta evin altına üstüne getirdi. Annesinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polisleri gören B.B. camdan atlayarak kaçmaya çalıştı Yaşanan kovalamaca neticesinde B.B., polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen B.B. ve annesi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya

