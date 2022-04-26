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Uyuşturucunun etkisindeydi: Annesinin haber verdiği polisleri görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı

Uyuşturucunun etkisindeydi: Annesinin haber verdiği polisleri görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı
Uyuşturucunun etkisindeydi: Annesinin haber verdiği polisleri görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen 25 yaşındaki genç, annesiyle kavga ettikten sonra kendisini odaya kilitledi. Evi altına üstüne getiren genç, annesinin haber verdiği polis ekiplerini görünce camdan atlayarak kaçmaya çalışırken yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı.

Uyuşturucunun etkisindeydi: Annesinin haber verdiği polisleri görünce camdan atlayarak kaçmaya çalıştı - Tıkla İzle

Olay, Adapazarı ilçesi Şeker Mahalle Şehit Ekrem Bayramoğlu Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan 25 yaşındaki B.B. annesi ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonrasında kendisini odaya kilitleyen genç, adeta evin altına üstüne getirdi. Annesinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polisleri gören B.B. camdan atlayarak kaçmaya çalıştı Yaşanan kovalamaca neticesinde B.B., polis ekiplerince yakalandı. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen B.B. ve annesi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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