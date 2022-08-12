Uyuşturucuyla yakalanan gençten gazetecilere pişkin açıklama: '8-9 kişiyi öldürdük'

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği tespit edilen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Otobüs ve yolcularda yapılan aramalarda yolculardan N.E.M'in (21) üzerinden 30 gram, B.Ç.'nin ise 41 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye getirildikleri sırada gazetecileri karşılarında gören 2 gençten biri gülerek “8-9 kişi öldürdük” dedi.

Faruk Çidem

