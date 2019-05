Uyuşturucuyu bırakan genç annenin yardım çığlığı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Kader A., babasından gördüğü şiddet üzerine 12 yaşında evden kaçtı. 10 sene boyunca sokaklarda, arkadaşlarında ve üç sene de yetiştirme yurdunda kalan Kader A., garsonluk yaparak hayatını tek başına idame ettirmeye çalıştı. Bu süre zarfında ise talihsiz genç kız uyuşturucu ile tanıştı. Farklı uyuşturucu çeşitleri kullanan ve bağımlı hale gelen genç kızın hayatını ise hiç beklemediği anda dünyaya gelen bebeği değiştirdi. Bebeğinin doğmasıyla uyuşturucuyu bırakıp tedavi olmaya başlayan ve tesettüre giren Kader, ailesinin yanına geri döndü. "Ben bebeğime hayat verdim o bana, onunla yeniden doğdum” diyen genç kız, tedavisini sürdürebilmesi ve bebeğinin bakım masrafları için yardım bekliyor. Eski hayatından sadece vücudundaki dövmeleri taşıyan Kader, geçmişteki tüm izleri silmek istediğini, hatta adını da Kader yerine Nur yapmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

“Karnımda bebekle beni satmaya çalıştı”

Hurda toplayarak geçimini sağlayan babası Ş.A.'dan şiddet görmesi üzerine evden kaçtığını anlatan Kader A., dışarıda çalışıp kazandığı tüm paraların bağımlısı olduğu uyuşturuculara gittiğini söyledi. 2016 yılında bir erkekle tanıştığını ve arkadaşlıklarının başladığını belirten Kader, birlikte yaşadığı erkekten hamile kaldığını ve bebeği kabul etmeyince ortada kaldığını söyledi. Kader A., “Düzgün biri olduğunu sandım. Dolandırmaya çalıştı, beni de karnımda bebekle az kalsın zengin birine satacaktı. Bu sefer eşimden ayrıldım, 4,5 aylık hamileydim. Babam bana kapısını açtı. 10 yıl sonra döndüm. Ama bu sefer eroinmandım. 10 sene boyunca envai çeşit uyuşturucu madde kullandım. Kurtulmayı hiç düşünmedim, en son artık ölmek için kullanıyordum. Annemin yanına geldim, kurtulmak istedim, dinle tanıştım. Değişmek istedim. Şu an tedavi görüyorum. Maddeyi 2 yıla yakındır kullanmıyorum. Bebeğime bakamıyorum, kendimi kurtarabilecek durumum yok, yetkililerden yardım istiyorum. Eskiden kurtulmak benim için önemli değildi ama şimdi bebeğim var, kurtulmak zorundayım. Ama bir çıkış yolu arıyorum, bulamıyorum” dedi.

“Bebeğim benim gibi olmasın diye çabalıyorum”

Yeşil kartlı olan ve bağımlılığının ileri derecede olması nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kader A., “Kurtulma ümidim yoktu. Kullanırken kurtulmak istemiyorsun, ölmek istiyorsun. Her kurtulmaya çalıştığında bir darbe daha vuruyorlar, her yardım edecek sandığın bir darbe daha indiriyor. Bu sefer de hevesin kuruluyor artık kurtulmak da istemiyorsun. Hiçbir şekilde yaşama amacım yoktu, dinle tanıştım şimdi kurtulmak istiyorum. Bir çıkar yol bulamıyorum. Her yolu denedim, gitmediğim mecra kalmadı. ‘Bu kadar mı insanlık bu hale geldi' diyor insan. Çocuğum için iyi bir insan olabilmek için çırpınıyorum. Hayatımın geri kalanını faydalı olarak geçirmek istiyorum. O zaman uyuşturucu içerken hayata isyan ediyorsun filan ama kendime yapmışım. Şimdi acı çekiyorum, krizlerle mücadele ediyorum. Savaşacak takatim tükeniyor bazen. Çocuğumun yüzüne bir baktığımda, bir kere güldüğünde, bana ihtiyacı olduğunu düşündüğümde güç geliyor ve savaşmak için çırpınıyorum. İlk dinle tanışmam ve sonra da bebeğimin olması bana vesile oldu. Savaşma ihtiyacı duydum. O bana ihtiyaç duyduğu için benim de savaşmaya ihtiyacım vardı. Doğurmak mesele değil, ona bir hayat vermek zorundayım, bir şeyler vermek zorundayım. Bu halimle kendime bir şey veremiyorum, ona nasıl vereceğim. Bebeğim için tüm savaşım, bebeğim için. O benim gibi olmasın istiyorum. Savaşmamın tek sebebi bebeğimin benim gibi olmamasını istemem. Bunu ben yaşadım, kendim çok iyi biliyorum. Ailenin olmamasını, ortada olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Şu an bebeğim benim gibi olmasın diye elimden geleni çabalayacağım. Ama bunun için bana yardım gerekiyor. Annem babam cahil insanlar, maddi ve manevi hiçbir yardımları olamıyor. Bebeğimin bir gülücüğü ile hayata karşı savaşmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Yetkililerden yardım istiyorum”

Maddi olarak zor durumda olduklarını, tedavisini sürdürmek ve bebeğine yeni bir hayat sunabilmek istediğini anlatan genç kız, “Babam hurda topluyor, annem özürlü maaşıyla eve pazarlık alıyor. Kirayı ödeyeceğiz, nasıl ödeyeceğiz bilmiyoruz. Ailem kendini idame ettiremiyor ki bana yardım edecek. Ben bebeğim maaşını alıyorum, onun masraflarını karşılıyorum. Ondan kalanlarla da ilaçlarımızı almaya çalışıyorum. Bu yüzden yetkililerden, hayırseverlerden yardım bekliyorum” dedi.

Uyuşturucu kullananlara seslendi

Uyuşturucunun etkisinde birçok hayatın söndüğüne işaret eden Kader A., uyuşturucu kullanan gençlere de seslendi. Yaşadığını yeni fark ettiğini dile getiren talihsiz genç kız, “Anlıyorsun ki sağlık kadar önemli hiçbir şey yokmuş. İnsanın yanında yeri geliyor annesi, kardeşi kimsesi olmuyor. İnsanın kendisini kurtarabileceği kişi gene kendisi. Kendisinde de o gücü bulamıyorsa yine kurtulamıyor. Bu nedenle yol yakınken dönmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ben şu anki dönemimde gerçekten yaşadığımı hissettim. Daha önce ben yaşamıyormuşum, ölü gibi yaşıyormuş. Nefes aldığımı, yaşadığımı, ailevi değerleri, toplumsal değerlerin hepsini şu an fark ediyorum. Yaşamıma bir anlam geldi. Çoğu zaman kendisinde güç bulamadığı için bu yola başvuruyor. Ama yaptığı şeylerin onu daha çok güçsüzleştirdiğini anlıyor. İçlerinde ufacık da olsa kurtulma kırıntısı vardır, sağlıklı insanlara bakınca utanırlar, kolları kesiktir veya ortalıkta sürünüyordur. İnsanlara bakıp kendilerine ne kadar zarar verdiklerini görmelerini isterim. İçlerinde ufacık bir kurtulma kırıntısı varsa, ona dört elle sarılıp çıkmalarını tavsiye ediyorum. Bu çok zor bir şey, ben bile hala uğraşıyorum, ama isteyince yapabiliyormuş insan” diye konuştu.

“Geçmişimi hatırlatan ismimi de değiştirmek için başvurdum”

Geçmişindeki tüm izlerini silmek istediğinin altını çizen Kader A., “Geçmişimde kalan tek izler dövmelerim ve ismim. Param olmadığı için ismimi değiştirdim ama resmiyette değiştiremiyorum. 400 lira dosya masrafı verip ismimi değiştiremiyorum, geçmişimin izini bile silemiyorum. İsmimi Nur koydum ama gidip değiştiremiyorum. Geçmişimde kalan her şeyi atmak için hazırlık yapıyorum. Bunun için destek bekliyorum” dedi.

Mihrap Düzöz - Sinan Yeniçeri