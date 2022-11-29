Uyuşturucuyu cam kavanoz ve plastik bidonlarda saklamışlar

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-26 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen operasyon ve uygulamalarda 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 20'si ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda ise 4 kilo 336 gram esrar, 175 gram metamfetamin ve 6 gram bonzai ele geçirildi.

Cihan Atik



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