Uyuşturucuyu koklayarak buldu, patisiyle yerini gösterdi

Aksaray'ın Yeşilova beldesinde bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çalışmalarda elde edilen bilgiler doğrultusunda, şahsın kimliğini belirleyen jandarma ekipleri kısa süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgularla operasyon için düğmeye bastı. Şahıs kullandığı otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri operasyona katılan hassas burunlu narkotik detektörü “Kaput” isimli köpekle birlikte araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın her yerini koklayan Kaput bir süre sonra uyuşturucuyu tespit ederek patisiyle uyuşturucunun bulunduğu yeri jandarma ekiplerine gösterdi. Kaput'un gösterdiği yerde arama yapan ekipler 15 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise yine bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yasin Can

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