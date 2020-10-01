Uyuşturucuyu peruğunun altına gizlemiş

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde sokak satıcılarına (torbacı) yönelik operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler ayrıca 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Peruğunun altına uyuşturucu gizlemiş

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı bir şüphelinin peruğunun altına gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

24 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikametlerde ve şüphelilerin üst aramalarında 2 kilo 735 gram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin (Ateş - Buz), 1 kilo 778 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 483 gram eroin, 176 adet extacy hap, 246 adet captagon hap, 7 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olaylarla ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor.

Ahmet Demir

