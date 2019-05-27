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Uyuşturucuyu sanal ortamda özendirenlere operasyon

Uyuşturucuyu sanal ortamda özendirenlere operasyon
Uyuşturucuyu sanal ortamda özendirenlere operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından , uyuşturucu kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendirdikleri tespit edilen kişilere yönelik 29 ilde eş zamanlı NARKONET-4 Operasyonu düzenlendi. 100 ekip ve 290 personelin görev aldığı operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri uyuşturucuyu sosyal medyada özendiren kişilere yönelik NARKONET-4 Operasyonu düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde kullanımını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla özendirdikleri tespit edilen 56 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi. 29 ilde 100 ekip ve 290 personelin katılımıyla eş zamanlı gerçekleşen operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir gram eroin, 65 sentetik ecza ve bir av tüfeği ele geçirildi.  

Hülya Keklik

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