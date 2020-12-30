İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi

Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi
Uyuya kalan genç kadın, ekipleri alarma geçirdi

Sivas’ta arkadaşlarının haber alamadığı genç kadın ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açacağı esnada kapıyı açan kadının uyuya kaldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Paşa mahallesi Saraybosna caddesi üzerinde bulunan Başaran apartmanında meydana geldi. Apartmanda yaşayan L.Ö. isimli kadında haber alamayan iş arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerinin ardından kapının açılması için Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmak için hazırlık yaptığı esnada genç kadın kapıyı açtı. Genç kadın uyuya kaldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. L.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.
 

Veysel Korkmaz - Demet Karakuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.