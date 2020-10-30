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Uyuyan ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti

Uyuyan ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti
Uyuyan ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti

Diyarbakır’da bir eve giren hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Ev sahibinin uyuduğunu görmesine rağmen rahat tavırlarla soyguna devam eden hırsız, 10 bin liralık cep telefonlarını çalarak kayıplara karıştı.

Uyuyan ev sahibini gördü, hırsızlığa devam etti - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Fırat Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önceki gün sabah saat 06.20 sularında bir restoranın çatısına tırmanan hırsız 1. kattaki evin penceresinden içeri girdi. Hırsız, girdiği evde uyuyan ev sahiplerini görmesine rağmen rahat tavırlarla 10 bin lira değerindeki cep telefonlarını aldı. Evin tüm odalarını gezen hırsız, rüzgar sesinden korkmasının ardından girdiği pencereden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev sahibi öğle saatlerinde soyulduklarını fark ederek durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri delil toplamak için çalışma yaptı. Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Murat Başal

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