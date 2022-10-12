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Uyuz hastalarını sevindiren gelişme, alternatif su bulundu

Uyuz hastalarını sevindiren gelişme, alternatif su bulundu
Uyuz hastalarını sevindiren gelişme, alternatif su bulundu

Sivas’ta kuraklık nedeniyle kuruyan Gümüşdere köyündeki 'uyuz gölü', şifa arayan uyuz hastalarını üzmüştü. Uyuz gölünün alternatifi, Şarkışla ilçesinde ortaya çıktı.

Kuraklık her alanda hayatı olumsuz etkiliyor. Sivas'ta merkeze bağlı Gümüşdere köyünde bulunan ve birçok ilden de şifa aramaya gelenlerin uğrak yeri olan uyuz gölünün kuraklık nedeniyle kuruması, uyuz hastalarını üzmüştü. Ancak kuruyan uyuz gölünün alternatifi Şarkışla ilçesi Elmalı köyü yakınlarında ortaya çıktı. Hastalar şimdilik gölün içerisine giremeseler de gölden alıp kullandıkları suyun uyuz rahatsızlığına iyi geldiğini düşünüyor.

Mert Taha Varol - Mehmet Bardak - Mustafa Kurtulan

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