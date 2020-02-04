Uzak Doğu'dan gelen yolculara termal kamera uygulaması

Çin'de yaşanan Korona virüsü nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki termal kamera uygulamasının yanı sıra Tük Hava Yolları'nın bu ülkeye gerçekleştirdiği uçuşlarını durdurulmasının ardından yeni bir önlem daha alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada Uzak Doğu Asya ülkeleri Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasının başlayacağını açıklamıştı. Bu kapsamda bugünden itibaren bahsi geçen ülkelerden gelen yolculara yönelik İstanbul Havalimanı'nda termal kamerayla kontrol uygulamasına başlandı.

İlk Seul yolcuları taramadan geçirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Güney Kore'den gelen yolcular termal kameradan geçirildi. Güney Kore'den gelen tarifeli uçakların yolcuları, özel olarak belirlenen körüklere yanaşan uçaklardan indikleri sırada vücut ısılarını ölçen termal kameralarla taranarak terminale alındı. Yapılan kontrollerde ise risk teşkil edecek bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Bugün itibariyle uçak içerisinde anonslara başladık

Yolcuların termal kameradan taraması yapılırken, gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Hudutlar Sağlık İstanbul Baş Tabibi Aykut Yener Kavak, “Bugün itibariyle uçak içerisinde anonslara başladık. Onun dışında özellikle pasaportta giden yolculara özel bilgilendirme broşürlerimiz var. uçakta eğer bu hastalık belirtilerini gösteren bulgulara rastlarsanız Türk vatandaşları 112 aracılığıyla yabancı vatandaşların konsolosluk ile irtibata geçmeleri konusunda anonslarımız var” diye konuştu.

Havalandırma yüzde yüz temiz hava olarak ayarlandı

Uzak Doğu ülkelerinden gelen yolcular için ayrılan A- İskelesinin havalandırmasının yüzde yüz temiz hava olarak ayarlandığını söyleyen Kavak, “2 Şubat'ta yapılan bilim kurulunda Çin'den bize gelen uçuşlar çarşamba günü itibariyle durdurulacak. O bilim kurulu kararı gereği çevreden bize gelebilecek diğer uzak doğu ülkeleri tarama kadrajına alındı. Çin dahil 8 ülkeyi taramadan geçiriyoruz. Buradan sabah 9 uçuşta 1963 yolcumuz taramadan geçti her hangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Eğer termal kameramızda 38 ve üstü ateşi olan yolcumuz olursa bu yolcumuzu diğer yolculardan ayırıyoruz. Gerekli sorgulamaları yapıyoruz Wuhan bölgesinde bulunmuş mu ya da Çin'de herhangi bir hasta ile teması var mı ya da son 14 gün içinde bu ülkeye seyahati var m? Gibi sorular soruyoruz. bunlardan Herhangi biri pozitif olursa izole etmek üzere karantina odasına alıyoruz. Buradaki muayenelerde kuvvetli bir şüphe oluşursa 112 özel ambulanslarla referans hastanelerine gönderiyoruz. Bu A iskelesi uzak doğu uçuşlarına ayırdık iki termal kamera ile kontrolleri yapıyoruz. Buradaki havalandırmayı ise yüzde 100 temiz hava ve buradaki havanın da yüzde 100 dışarıya çıkartılmasını programa almış durumdayız. Onun dışında bu alanda özellikle tuvaletlerde ve diğer alanlarda bulunan dezenfektanları da en üst düzeydeki dezenfektanlarla değiştirdik” dedi.

Tuncer Cengiz