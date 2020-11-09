'Uzaktan eğitimde etkili ingilizce öğretimi çalıştayı' sona erdi

Maltepe Üniversitesi ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Uzaktan Eğitimde Etkili İngilizce Öğretimi Çalıştayı 3 - 5 Kasım 2020 günlerinde çevrimiçi olarak yapıldı. İstanbul'dan 300'ü aşkın İngilizce öğretmeninin katılımıyla yapılan çalıştayda COVID-19 küresel salgını döneminde uzaktan eğitimle yapılan yabancı dil öğretiminin öğretmenlerce değerlendirmesi, çevirimiçi öğretimde okuma, dinleme ve konuşma öğretimi gibi günümüz eğitim camiasının yakından takip ettiği güncel konular ele alındı.

COVID-19 küresel salgınının ortaya çıktığı ilk günden bu yana eğitim ve öğretimin çevirimiçi olarak yapılmasıyla bağlantılı yeni yöntemlerin ele alındığı çalıştayın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdür Başyardımcısı Levent Özil ile Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken söz konusu işbirliğinin önemine değindiler. Bu arada Prof. Dr. Çotuksöken, Maltepe Üniversitesinin dil alanındaki çalışmalarına ve özellikle Uluslararası Bakalorya (IB) Programı kapsamındaki faaliyetlerine de vurgu yaptı.

Çevrimiçi öğrenme ortamında ne denli önemli

Çok sayıda konuşmacının yer aldığı çalıştayda öğrencilerin öğrenme süreçlerine etkin katılımlarının, içinde bulunduğumuz zorlu çevrimiçi öğrenme ortamında ne denli önemli olduğu üzerinde de duruldu. İş yükü endişesi, deneyimsizlik, izolasyon ve gelecek kaygısı gibi konuların öğretmenlerin uzaktan eğitimde karşılaştıkları başlıca sorunlar olduğuna; öğrencilerin yaşadığı sorunların ise sonraya bırakma, dikkat yitimi, sıkılma, başaramama korkusu, kafa karışıklığı ve yorgunluk olduğu üzerinde duruldu.

Üç gün süren çalıştay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Koordinatörü Ömer Faruk Erdoğan'ın ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in kapanış konuşmalarıyla sona erdi. Bundan sonra konunun, İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayacak şekilde ele alınmasına ve uluslararası boyuta taşınmasına karar verildi.