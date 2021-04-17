Uzayda görevli astronot ve 2 kozmonot 185 gün sonra Dünya'da

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Kate Rubins ile 2 Rus kozmonot Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov, 185 gün sonra Dünya'ya döndü.

NASA tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonunda görevli astronot Rubins, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) kozmonotları Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov'un 6 aylık görevin ardından Dünya'ya dönüş yaptığı bildirildi. Uzay istasyonundan Soyuz MS-17 uzay aracıyla ayrılan 3 mürettebatın yerel saatle Kazakistan'ın Dzhezkazgan bölgesinin güneydoğusundaki bozkıra başarılı bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

Astronot Rubins'in 21 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek basın toplantısı ile 185 günlük görevine dair bilgi vereceği belirtildi.